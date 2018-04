NFL-speler op luchthaven: 'Heb je de bommen goed ingepakt, schat?'

Egyptische voetbalfan per fiets naar WK

8 april Een Egyptische voetbalfan is op de fiets gestapt om vanuit zijn vaderland het WK in Rusland te bezoeken. Mohamed Nufal hoopt in 65 dagen zo'n 5000 kilometer af te leggen van Caïro naar Jekaterinenburg waar Egypte op 15 juli zijn eerste WK-duel in 28 jaar afwerkt. Tegenstander is Uruguay.