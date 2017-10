Nummer 13 Serie B laat na om koploper te worden

Kam­pi­oens­wed­strijd Cork City op het spel door orkaan Ophelia

21:09 Orkaan Ophelia ging vanochtend met snelheden van 176 kilometer per uur over de Ierse zuidkust. Bij Cork City werd een deel van de tribune verwoest. De kampioenswedstrijd van vanavond tegen Derry City was al naar morgen verplaatst, maar de kans dat het dan doorgaat is uiterst klein.