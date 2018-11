Oud rugby-international slachtoffer van homohaat

In een video op zijn Twitter-account zei Thomas (44) zondag dat hij tijdens een avondje uit in Cardiff aangevallen werd. ,,Ik was in mijn thuisstad slachtoffer van een haatmisdrijf vanwege mijn seksualiteit’’, zei hij. ,,Er lopen verschrikkelijk veel mensen rond die ons kwaad willen doen, maar helaas voor hen zijn er veel meer die ons willen helpen. Hopelijk zal dit dus een positieve boodschap zijn.’’

Thomas speelde honderd wedstrijden voor Wales, waarvoor hij aanvoerder was. Ook was hij aanvoerder van de British and Irish Lions, een invitatieteam waarvoor de beste spelers uit Engeland, Schotland, Ierland en Wales mogen uitkomen. In 2009 kwam hij uit de kast als homo en sindsdien is hij een uitgesproken activist tegen homofobie in de sport.