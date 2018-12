Oud-speler Kiessling had geen zin in fitheidstests: ‘Mijn vrouw deed het’

En dat beviel de aanvaller, die zes interlands speelde voor Duitsland, wel. ,,Ze deed het zo goed dat niemand het in de gaten had.‘’ Zo kon Kiessling lekker ontspannen tijdens een vakantie in Mexico. ,,Ik wist dat de rest van de jongens hun training weer zou beginnen. Toen heb ik bewust tegen mijn vrouw gezegd: ’Schat ik ga vandaag niet trainen in de fitnessruimte. Ik blijf liever op het strand.’‘’



Kiessling werd in 2003 profvoetballer bij 1. FC Nürnberg, maar kende zijn beste dagen bij Leverkusen. Daar kwam hij terecht in 2006 en voor die club speelde hij liefst twaalf jaar. Afgelopen zomer zette hij een punt achter zijn carrière.