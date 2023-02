Oud-topvoetbalster Tabea Kemme overmeestert zakkenroller: ‘Ik nam hem in een armklem’

Kemme was op weg naar de wedstrijd tussen Borussia Mönchengladbach en Schalke 04, waar ze dienst zou doen als voetbalanalyticus bij Sky. ,,Ik merkte het meteen en ben achter hem aangerend”, vertelde de oud-voetbalster in het sportprogramma ‘Doppelpass’ op Sport1. ,,Toen heb ik hem heel netjes gevraagd of hij me mijn mobieltje terug wilde geven. Dat deed hij en hij bood ook zijn excuses aan.”

Even later bedacht Kemme, die is opgeleid bij de politie, dat ze de zakkenroller niet vrijuit wilde laten gaan. ,,Ik had niet veel tijd, want ik moest de trein halen. Maar ik wilde hem niet laten gaan en ben weer achter hem aangegaan. Dat verraste hem. Ik vroeg hem mee te gaan naar de politie. Toen hij tegenstribbelde, heb ik hem in de armklem genomen.”