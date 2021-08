Poolse speerwerpster veilt zilveren medaille om hartoperatie van jongetje te bekostigen

Messi stoot Ronaldo van de troon met 20 miljoen likes op foto met Copa América

18 juli Lionel Messi won vorige week de Copa América met Argentinië, dat in het Maracanã in Rio de Janeiro met 1-0 won van Brazilië. Het bericht dat Messi na afloop plaatste op Instagram is inmiddels al meer dan 20 miljoen geliked, waarmee het op dat platform het populairste bericht ooit is van een sporter.