Porsche waarin Maradona 180 km/u door centrum Sevilla reed geveild voor 483.000 euro

De Argentijnse voetbalheld reed onder meer in Sevilla met de bolide rond. In die Spaanse stad speelde hij in 1993 voor de gelijknamige club. Vooraf werd de waarde van de illustere sportauto, die een topsnelheid had van 260 km/u, ingeschat tussen de 1,5 en 2 ton. Bij de onlineveiling bleek de belangstelling voor het voertuig echter zeer groot.