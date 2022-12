Puck Moonen neemt 'Driving Home for Christmas' wel heel serieus, Neymar trakteert moeder op kerstdans

Met video Waanzinnig: honkbalfan in Boston vangt twee keer homerunbal in één inning

De kans dat je als honkbalfan in een vol stadion een bal vangt na een homerun, is vrij klein. De kans dat je er twee vangt is te verwaarlozen en dat je dat in één wedstrijd doet, is nagenoeg onmogelijk. En al helemaal in één slagbeurt. Toch overkwam het een supporter van Boston Red Sox gisteravond in een bizarre inning tegen Houston Astros.

