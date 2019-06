Rafinha dankt Rutten en slaat Kovac over, Kittel wordt vader

‘Ik was Oranje Leeuwin, op straat telde het niet dat ik geen jongen was’

2 juni Suse van Kleef (correspondent van deze krant in Londen) was als tiener een voetbaltalent en speelde in Oranje Onder 19. In tijdschrift Hard gras herbeleeft ze die tijd en mijmert ze over de Leeuwinnen van nu, aan de vooravond van het WK, dat op 7 juni begint. Enkele fragmenten uit haar relaas.