Robinho naar Santos: sponsor stopt ‘uit respect voor vrouwen’ om vermeende groepsverkrachting

Santos dacht weinig geld kwijt te zijn met het terughalen van Robinho - de 36-jarige Braziliaanse aanvaller verdient immers maar 230 euro per maand. Maar de opzienbarende transfer gaat Santos toch veel meer kosten. Een sponsor stapt namelijk op vanwege een verkrachtingszaak uit 2013 waarbij Robinho is veroordeeld.

Robinho, die toen voor AC Milan uitkwam, moest van een Italiaanse rechter negen jaar in de gevangenis zitten voor zijn vermeende betrokkenheid bij de groepsverkrachting van een Albanese vrouw. De Braziliaan ging echter in beroep. Een nieuwe uitspraak is nog niet gedaan.

Orthopride, een in voeding en diëten gespecialiseerd bedrijf, wil de vrouwelijke klanten echter niet afschrikken. ,,Uit respect voor hen hebben we besloten om deze beslissing te nemen”, aldus Richard Adam namens Orthopride tegen Globo Esporte.

Santos-voorzitter Orlando Rollo vindt dat Robinho een kans verdient zolang hij nog niet in hoger beroep is veroordeeld. ,,Iedereen heeft het recht om het niet eens te zijn met zijn komst. Mee eens, niet mee eens, iedereen heeft zijn mening. Ik denk dat hier sprake is van een morele steniging van Robinho. Het is een proces dat gaande is in Italië, het is nog lang niet voorbij want er is nog een beroep mogelijk en nog een beroep”, aldus voormalig politieagent Rollo.

De verkrachtingszaak is niet openbaar, maar Santos heeft toegang gevraagd tot het proces. Rollo: ,,Ik heb verkrachtingszaken onderzocht en veel verkrachters gearresteerd. Het is een misdaad die ik verafschuw als politieagent en als mens. En we verafschuwen elke vorm van geweld, zelfs nog meer als het gaat om geweld tegen vrouwen. We haten het. Iedereen veroordeelt Robinho, maar niemand heeft het dossier gelezen. Ik heb al een exemplaar van het proces besteld en de tolk is nog aan het vertalen. Het is onmenselijk.”

Volledig scherm Robinho in 2010 bij zijn eerste terugkeer bij Santos. Hij is nu toe aan zijn vierde periode bij de Braziliaanse club. © AFP