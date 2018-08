Ronaldo-familie in Juve-kleuren, DvR wordt weer vader

Tweevoudig olympisch kampioen Dorian van Rijsselberghe wordt voor de tweede keer vader. De 29-jarige windsurfer, die eerder deze maand in Aarhus zijn tweede wereldtitel veroverde, kondigde de gezinsuitbreiding aan in zijn nieuwsbrief, getiteld 'Life Of Dorian'. Met zijn vrouw Sasha heeft de blikvanger van Texel al een meisje, Lise. ,,Het zit de Van Rijsselberghjes mee, we groeien! En dan heb ik het niet over mijn sportprestaties of het grote succes van Sasha's cosmeticalijn. Ik heb het zelfs niet over Lise, hoewel die groeit als kool. Ik heb het over de buik van mijn vrouw. Als alles goed gaat krijgt Lise eind januari een zusje'', liet 'DVR' opgetogen weten.