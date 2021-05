Ronaldo laat luxewagens uit Turijn weghalen: Italiaanse media speculeren over zijn toekomst

Video Kazachse tennisser slaat ‘belache­lij­ke’ return van 169 kilometer per uur

2 april Bij de ATP Masters in Miami stond iedereen toch even met verbazing te kijken naar een forehand van Alexander Bublik. Tenminste, als de bal al te zien was. De tennisser uit Kazachstan sloeg een forehand van liefst 169 kilometer per uur, snelheden die in het toptennis zelden of nooit worden gehaald met een return.