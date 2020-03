Ronaldo sponsor van ziekenhuizen in Lissabon en Porto

De 35-jarige aanvaller en zijn manager Jorge Mendes hebben gezamenlijk een vorstelijk geldbedrag ter beschikking gesteld aan een ziekenhuis in Lissabon en Porto. Daarbij kunnen beide klinieken de afdeling intensieve zorg uitbreiden met vele bedden en tevens voorzien van beademings- en hartmonitoringstoestellen, infuuspompen en spuiten.



,,Het gaat om zeer hoge donaties die zeker vele levens zullen redden", liet het hoofd van de chirurgische afdeling van het ziekenhuis in Porto weten. Bedragen werden verder niet bekendgemaakt.



Ronaldo verblijft sinds het uitbreken van de coronacrisis in zijn geboortestad Funchal op het eiland Madeira. Het aantal besmettingsgevallen in Portugal bedroeg dinsdag meer dan 2300. Inmiddels zijn dertig patiënten overleden.