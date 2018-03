Rudy werd kampioen met Ajax, vandaag rijdt hij rond met de takelwagen

Colin Doyle Doelman speelt twee duels in 24 uur: interland en competitie

26 maart Colin Doyle had haast, heel veel haast in het afgelopen weekeinde. De 32-jarige doelman speelde vrijdagavond met Ierland in en tegen Turkije (1-0 verlies) en verdedigde nog geen 24 uur later het doel van zijn club Bradford City in de gewonnen thuiswedstrijd tegen Gillingham (1-0) in League One.