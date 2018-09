Rugbybond verzoekt spelers tattoos te verbergen op WK in Japan

In Japan werden tatoeages lang geassocieerd met leden van de maffia, de Yakuza. Mensen met zichtbare inkt op hun lichaam worden daarom nogal eens geweerd in sportscholen of traditionele badhuizen.



,,'We hebben afgelopen jaar geprobeerd begrip te kweken bij de teams'', zegt toernooidirecteur Alan Gilpin, een jaar voor de start van het WK in Japan.



,,We verwachtten een storm van boze reacties, maar die kwam er helemaal niet. We willen niemand dwingen om tatoeages te verbergen, maar dat hoeft ook niet. De teams hebben aangegeven daar zelf voor te zorgen, als teken van respect voor de Japanse cultuur. We zullen tevens de Japanners proberen duidelijk te maken dat spelers en fans met tatoeages geen lid zijn van de Yakuza.''