Smets wil achteruit fietsend de Ventoux op

Herremans, een bekende Belgische triatleet die in 2002 door een fietsongeluk verlamd raakte, doet dat op een handbike. ,,Dat zal een huzarenstukje worden. Hij moet zich naar boven trekken op zijn armen”, zegt Smets. ,,Ik zal hem vergezellen, terwijl ik achterwaarts op mijn fiets zit. Mijn zadel zal omgekeerd op mijn stuurpen gemonteerd staan. En op de plek waar het zadel normaal zit, zal ik twee spiegels monteren. Dat doen we omdat ik moeilijk achterom kan kijken op zo'n fiets.”



De twee oud-topsporters gaan de illustere, kale berg van ruim 1900 meter hoogte in het zuiden van Frankrijk op 15 juni beklimmen tijdens een 'challenge' voor het goede doel. Ze willen zoveel mogelijk geld inzamelen voor de stichting To Walk Again, opgericht door Herremans.