Portemon­nee van PS­G-spe­ler Herrera gestolen in Parijse prostitu­tie­wijk

Ander Herrera, de Spaanse middenvelder van Paris Saint-Germain, is dinsdagavond het slachtoffer geworden van een diefstal in zijn eigen auto in het Bois de Boulogne, een prostitutiewijk in het westen van Parijs. Zijn portemonnee werd meegenomen.

27 oktober