Speler geeft zaakwaarnemer Ferrari cadeau

De 25-jarige Forsberg legt in Aftonbladet uit waarom hij zijn zaakwaarnemer in het zonnetje wilde zetten. ,,Sinds ik bij GIF Sundsvall voetbalde, acht jaar geleden, heeft hij altijd in mij geloofd, me vertrouwen gegeven toen ik het soms moeilijk had. Ik ging vervolgens naar Malmö FF en speel nu bij Red Bull Leipzig en de Zweedse nationale ploeg. Dat heb ik voor een belangrijk deel ook aan Hasan te danken. Ik vond dat hij dit cadeautje verdiende.''



In januari van dit jaar kreeg Forsberg bij de Bundesliga-verrassing van vorig seizoen een nieuwe, lucratieve overeenkomst die loopt tot de zomer van 2022. Naar verluidt zou zijn salaris in Leipzig zijn verdubbeld.