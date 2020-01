Spelersbus Barça raakt de weg kwijt in Saoedi-Arabië

Luuk de Jong met ‘Golden Boy’ João Félix in Spaans flopelftal

7 januari Luuk de Jong is door de Spaanse krant Marca opgenomen in het flopelftal van de eerste seizoenshelft. De aanvaller maakte in de zomer voor vijftien miljoen euro de overstap van PSV naar Sevilla, maar wist bij de nummer vier van La Liga pas twee keer te scoren.