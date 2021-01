Spits van FC Den Bosch gaat viraal dankzij pikante voornaam

Reden dat de aanvaller van FC Den Bosch viral ging waren niet zijn vier treffers tegen Excelsior (4-4), maar zijn toch ietwat seksueel getinte voornaam. Met ‘jizz’ wordt in Amerikaanse straattaal namelijk gerefereerd aan sperma, dus daar wisten ze in het buitenland wel raad mee.



De ene na de andere woordgrap over ‘clean sheets’ kwam voorbij op sociale media en de Noord-Hollander haalde van Australië tot India het nieuws. ‘Jizz Hornkamp does Dutch team dirty on pitch’, viel boven één van de artikelen te lezen.



En dan hebben we het nog niet gehad over zijn achternaam, waarbij ook wel het een en ander te verzinnen is. We verheugen ons nu al op een transfer naar het Verenigd Koninkrijk, Australië of Amerika.