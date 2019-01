Sporters doen massaal mee aan #10yearchallenge

Smets wil achteruit fietsend de Ventoux op

8 januari Voormalig motorcrosser Joël Smets wordt in april 50 jaar en dat wil de Belg op een bijzondere manier vieren. De vijfvoudig wereldkampioen, waarvan vier keer in de zwaarste klasse, gaat de Mont Ventoux per fiets beklimmen. Dat doet Smets achteruit, op een omgekeerd zadel en met spiegels op zijn fiets.