Stoppen slaan door bij Maradona na mislopen promotie

De 58-jarige Maradona nam het roer in september over toen de club op de dertiende plek stond. Hij sloot het seizoen af op plek zeven, wat genoeg was voor een plek in de play-offs.



Promotie had voor Maradona zijn eerste succes als hoofdtrainer kunnen zijn. Op het WK van 2010 reikte Maradona als bondscoach van Argentinië tot de kwartfinales, waarin Duitsland met 4-0 duidelijk te sterk was.