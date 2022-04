Stoppen slaan door in Turks vrouwenvoetbal: 6 rode kaarten, knokpartij en stenenregen van tribune

VideoDe wedstrijd tussen Amedspor en Fenerbahçe in het Turkse vrouwenvoetbal is opgeschrikt door een reeks incidenten. In de slotseconden vlogen de speelsters elkaar in de haren en werden zelfs stenen van de tribunes gegooid. Het resultaat: 6 rode kaarten, maar vooral veel averij voor de speelsters.

De beelden achteraf spraken boekdelen. Een hoofdwonde bij de ene, een serieuze schram over het scheen- of dijbeen bij de andere: het was het treurige resultaat van een grimmig potje voetbal in Turkije.

Fenerbahçe had diep in de achtste minuut van de blessuretijd de bevrijdende 2-1 gemaakt uit een strafschop, waarna de stoppen bij een aantal doorsloegen. Bij een ingooi draaide de wedstrijd uit op een ordinaire vechtpartij, waarbij bijna iedereen betrokken was. De arbitrage had er zijn handen vol mee, want het regende rode kaarten.

Alsof dat nog niet dramatisch genoeg was, werden allerhande attributen vanaf de tribunes op het veld én de speelsters gegooid. Daarbij stokken en stenen. Een aantal speelsters kwam er niet zonder kleerscheuren vanaf, zo laten beelden op Turkse twitteraccounts zien. Onder politiebegeleiding werden de voetbalsters van Fenerbahçe van het veld geëscorteerd.



,,Op dit moment zijn we bezig met de spelers wat te kalmeren, ze zijn hier serieus van aangedaan”, zei Nihan Su, coach van de thuisploeg. ,,Ik wil me verontschuldigen bij iedereen om zo’n situatie mee te moeten maken.”

Volledig scherm © NTVSpor

