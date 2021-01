Telstar-coach Jonker vermaakt zich om plassende Plet

Vrouw van Sergio Romero haalt uit naar ManUnited

6 oktober Spelersvrouwen die op social media hun beklag doen over de club van hun echtgenoot. Het is van alle tijden. De laatste in de rij is Eliana Guercio. De vrouw van Manchester United-doelman Sergio Romero haalt op Instagram flink uit naar de clubleiding, die de oud-keeper in de voorbije transferperiode niet naar een andere club (Everton?) liet verkassen.