Tennisster Stephens gaat trouwen met voormalig AZ-spits Altidore

Een nieuw sporthuwelijk komt eraan. Toptennisster Sloane Stephens en profvoetballer Jozy Altidore zijn verloofd en hebben elkaar op social media eeuwige trouw beloofd. ,,Voor altijd begint nu'', luidde hun tweet. De twee kennen elkaar al vanuit hun jeugd en bij een weerzien in 2016 bloeide de liefde op.



De Amerikaanse Stephens is de huidige nummer acht van de wereld, een plaatsje lager dan Kiki Bertens. De 26-jarige jarige Amerikaanse won in haar carrière zes toernooien, met als hoogtepunt de US Open in 2017. Vorig jaar stond ze in de finale van Roland Garros.



Altidore kreeg in Nederland bekendheid als spits van AZ tussen 2011 en 2013. Sinds 2015 speelt de Amerikaan voor Toronto FC in de Major Soccer League. Hij was met het Amerikaanse voetbalteam actief op de WK's van 2010 en 2014 en scoorde 41 keer in de 110 interlands die hij speelde.