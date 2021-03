Top 8 sporters in reclames: van roken en anti-roken tot pindakaas en kwark

Ex-wielren­ster loopt door pikante Play­boy-plaat­jes baan als ploeglei­der mis en is wereld­nieuws

28 januari Het was begin deze week een opmerkelijk wielerverhaal. De Belgische ex-renster Tara Gins (30) stond op het punt aan de slag te gaan bij een wielerploeg, maar die baan werd haar op het laatste moment ontnomen. Reden? Een fotoshoot uit het verleden die volgens de ploeg ‘ongepast’ was. Het nieuws ging de wereld rond. Van La Gazzetta dello Sport in Italië, media in Noorwegen en Polen tot The New York Post in de Verenigde Staten.