Toro Rosso is Pollo Rosso, Levchenko kan het nog

Wenger in januari weer aan het werk

17 oktober Arsène Wenger gaat per 1 januari weer aan de slag. In welke functie dat is, weet de Fransman nog niet. ,,Ik heb aanbiedingen uit alle delen van de wereld gekregen. Er zijn tal van nationale bonden waar ik terecht kan'', zegt de voetbalcoach in Bild Zeitung.