Trainer Nottingham Forest vlak voor jaarwisseling ontslagen

De 55-jarige Engelsman wordt verantwoordelijk gehouden voor de slechte resultaten van de club in de Championship, het op een na hoogste niveau in Engeland. Nottingham verloor zaterdag met 1-0 van Sunderland en zakte daardoor naar de veertiende plaats.



Gary Brazil is aangesteld als interim-trainer. Nottingham speelt maandag de uitwedstrijd tegen nummer vijf Leeds United.