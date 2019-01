Trainer voor 5 maanden geschorst na bizarre kopstoot

Eigenaar Notts County gooit club in verkoop nadat hij foto van zijn penis op Twitter zet

28 januari Alan Hardy, de eigenaar van Notts County, heeft de Engelse voetbalclub uit de League Two te koop gezet, nadat hij gisteren per abuis een foto van zijn penis op Twitter zette. ,,Ik heb het gevoel dat ik niet meer kan aanblijven als eigenaar‘’, zegt Hardy in een verklaring in The Guardian.