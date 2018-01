United in 2004 bijna overgenomen door Kaddafi

Tuitende lippen, stoere blikken en gestaalde spieren, maar dan als parodie

22 januari Stoere blikken, over the top-houdingen en tuitende lippen. Lekkere foto’s met een filtertje erover, zodat spieren en grimassen goed uitkomen. Ronald Mulder, Michel Mulder, Kai Verbij, Dai Dai Ntab, Martijn van Oosten en Thomas Krol steken wekelijks de draak met mensen die op social media maar al te graag laten zien hoe fit ze zijn of hoe fit je zou moeten zijn. De schaatsers van Team Plantina riepen zelfs een eigen Instagram-account in het leven, ‘Vitchannel’.