Van Dijk, Wijnaldum en teamgenoten Liverpool staan stil bij dood George Floyd

Afgelopen weekend hadden de jonge voetballers Weston McKennie, Marcus Thuram, Jadon Sancho en Achraf Hakimi in de Bundesliga al een eerbetoon aan George Floyd, de Afro-Amerikaanse man die vorige week om het leven kwam door politiegeweld in Minneapolis. Nu is daar ook de eerste club die met een groots gebaar komt: Liverpool FC.

Virgil van Dijk, Georginio Wijnaldum en hun teamgenoten kwamen vandaag voor het eerst sinds woensdag 11 maart (2-3 nederlaag tegen Atlético Madrid) weer op Anfield. In het stadion van de aanstaand kampioen van Engeland werd een groepsfoto gemaakt, waarbij de spelers van Liverpool geknield op de middencirkel zitten. Vrijwel alle spelers van Liverpool hebben de foto inmiddels al gedeeld op hun pagina's op Twitter en Instagram. ‘Unity is strength’ en ‘Black Lives Matter’ zijn de teksten die daarbij worden gevoegd door de spelers van Liverpool. Naast Van Dijk en Wijnaldum staan ook de Nederlandse verdedigers Sepp van den Berg en Ki-Jana Hoever (beiden 18 jaar) op de foto.

De houding is overgenomen van Colin Kaepernick, een beroemde speler in het American Football die vier jaar geleden op die manier protesteerde tegen de manier waarop zwarte Amerikanen soms onderdrukt worden. Kaepernick knielde destijds bij het Amerikaanse volkslied.

De dood van Floyd, die een week geleden in Minneapolis na hardhandig politieoptreden is overleden, heeft tot grote protesten geleid in met name de Verenigde Staten. In sommige gevallen liep dat uit op plunderingen. Tal van prominenten uit bijvoorbeeld de sport en de showbizz hebben zich uitgesproken tegen de ongelijke behandeling van zwarte mensen door de Amerikaanse politie.

Virgil van Dijk on Twitter Unity is strength #BlackLivesMatter

Jaar na winst Champions League

Vandaag een jaar geleden won Liverpool de Champions League, door Tottenham Hotspur in Madrid met 2-0 te verslaan. De ploeg van Jürgen Klopp is sinds vorige week weer in training voor de hervatting van de Premier League. Met een voorsprong van liefst 25 punten op achtervolger Manchester City heeft Liverpool nog maar twee zeges nodig om voor het eerst sinds 1990 kampioen van Engeland te worden. De Premier League gaat op woensdag 17 juni weer verder na een onderbreking van ruim drie maanden. De eerste wedstrijden die op het programma staan voor Liverpool zijn Everton-uit en Crystal Palace-thuis. Ook in Engeland zal er geen publiek bij de wedstrijden aanwezig mogen zijn, dus het belooft een vreemd kampioensfeest te gaan worden voor The Reds.

Wijnaldum sprak zich al eerder uit

Afgelopen november was Georginio Wijnaldum al een van de spelers die zich duidelijk uitspraak tegen racisme, toen Excelsior-aanvaller Ahmad Mendes Moreira daar het slachtoffer van was in Den Bosch. ,,Het is een maatschappelijk probleem. Als speler kun je niet zo veel doen. Ik denk dat het iets voor de politiek is. Ik vind dat er keihard opgetreden moet worden tegen zulke praktijken”, zei Wijnaldum fel. ,,Je moet gewoon weggaan van het veld”, vulde bondscoach Ronald Koeman hem destijds aan op de persconferentie bij Oranje. ,,We denken er allemaal zo over, maar niemand doet het.”

Daar was Wijnaldum het mee eens. “Ik zou weglopen van het veld en wegblijven. Niet meer terugkomen. Als zoiets bij mij gebeurt, loop ik van het veld. Ik ga het niet accepteren”, aldus Wijnaldum.