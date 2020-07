Van Geesink tot Federer en van Merckx tot Mourinho: zij gingen Rashford voor

Door Maarten Dekker



Anton Geesink kreeg begin deze eeuw een eredoctoraat aan de Kokushikan Universiteit in Tokio, een onderwijsinstelling geheel gericht op oosterse vechtsporten. De Nederlandse judoka, een grootheid in Japan sinds hij er in 1964 olympisch goud in de open klasse greep, werd gelauwerd vanwege zijn bijdrage aan het mondialiseren van judo. Voor Geesink (toen 65 jaar) was het meer dan zomaar even een papiertje ophalen. ,,Het is de eerste onderscheiding waarbij er wat van mij werd verwacht’’, lichtte hij destijds lachend toe. ,,Anders komt het je aanwaaien.’’ Voor zijn promotie schreef de drievoudig wereldkampioen een judo-instructieboek, dat zowel in het Japans als in het Engels is uitgebracht. De in 2010 overleden Geesink pleit daarin voor een modernisering van de toen geldende onderwijsmethodes.