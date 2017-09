Van the Man krijgt publiek weer op de banken op Old Trafford

Desastreuze rekstokfinale doet Epke Zonderland nog steeds iets

31 augustus Topturner Epke Zonderland (31) heeft een jaar na zijn val van de rekstok tijdens de Olympische Spelen in Rio de Janeiro nog moeite met het voorval. Vanavond had hij het even zwaar toen het onderwerp ter sprake kwam in de derde aflevering van Linda's Zomerweek. Toch vlakt hij deelname aan de Olympische Spelen in 2020 niet uit.