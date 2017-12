Vandalen vernielen standbeeld Lionel Messi

Het standbeeld van Lionel Messi staat pas anderhalf jaar. Net als beroemde Argentijnse sporters als Diego Maradona, tennisster Gabriela Sabatini, basketballer Manu Ginobili en hockeyster Luciana Aymar stond de sculptuur aan de beroemde Paseo de la Gloria in de Argentijnse hoofdstad. Messi is niet bijster populair in Buenos Aires. Hij werd niet alleen geboren in Rosario, een kleine 300 kilometer ten noordwesten van Buenos Aires, hij vertrok ook al op zijn dertiende naar Barcelona.



De Argentijnse politie is een speurtocht begonnen naar de daders.