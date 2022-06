Vincent Janssen in huwelijksbootje gestapt, spits meldt zich morgen bij Oranje

Janssen was twee weken terug de meest verrassende naam in de selectie van bondscoach Louis van Gaal, die hem vanwege zijn bruiloft enkele dagen vrijaf had gegeven. Daarom ontbrak de oud-spits van AZ en Tottenham Hotspur vrijdag in Brussel tegen België. De aanvaller, die volgende week 28 jaar wordt, speelde eind 2017 zijn zeventiende en voorlopig laatste interland. Janssen stond op dat moment onder contract bij Spurs. Sinds 2019 speelt hij in Mexico.