Voetbal is een contactsport maar niemand draagt gebitsbescherming, waarom is dat?

In veel contactsporten zie je het: bitjes. Een hulpmiddel om het gebit te beschermen. In het profvoetbal komt die bijna niet voor. Tóch raken ook voetballers weleens een tand kwijt door een harde bal of een stevig duel waarbij het gebit wordt geraakt. De grote vraag is dan ook: waarom dragen voetballers geen bitjes?

In het voetbal ontbreekt dus het bitje. En dat terwijl in de belangrijkste sport wél bescherming is voor de schenen. Het is haast een unicum wil je een speler spotten met wat plastic in de mond. AZ-verdediger Pantelis Hatzidiakos is een voorbeeld dat het mis kan gaan. De Griek verloor een paar jaar geleden zijn tanden in de eredivisiewedstrijd tegen PSV.

Emil Bergström speelde tussen 2018 en 2022 onder meer voor FC Utrecht en Willem II. Ook kwam hij drie keer uit voor Zweden. Tegenwoordig speelt de Zweed voor Górnik Zabrze in Polen. De verdediger is één van de weinige spelers van wie bekend is dat hij een bitje draagt. Bergström draagt het omdat hij op 7-jarige leeftijd een aantal zijn tanden verloor doordat een schommel recht op zijn tanden eindigde.



Sindsdien zijn zijn tanden erg gevoelig. Maar hoewel hij het bitje vroeger ook droeg tijdens trainingen, doet de 29-jarige Zweed dat nu alleen tijdens wedstrijden.

Quote Er heerst misschien een taboe op het dragen van een bitje in het voetbal Emil Bergström

Zelf kent Bergström niet veel voetballers die het dragen. ,,Er heerst misschien een taboe op. Een voetballer komt dan over als vechter, zo zagen ze mij namelijk ook. Dat willen ze misschien niet.” Dat een bitje in het voetbal niet gedragen wordt is opvallend. Zeker als je kijkt naar andere sporten, zoals basketbal. ,,Stephen Curry draagt ook een bitje. Hij is een legende, en ziet hij eruit als een vechter? Nee!”

Voor de Zweed zelf is het bijna noodzaak om een bitje te dragen. Maar hij vindt dat de KNVB en FIFA het niet moeten verplichten. ,,Het moet een keuze zijn van de speler. Het is ook niet nodig. Misschien alleen voor spelers die veel in duels komen met tegenstanders. Maar voor een kleine vleugelspeler zou het niet logisch zijn.”

Volledig scherm Stephen Curry draagt wél een bitje. © Getty Images via AFP

Bergström ziet wél een andere mogelijkheid. ,,Het kan goed zijn als de voetbalbonden inzetten op het voorlichten van jeugdspelers, zodat ze uit eigen beweging en voor hun eigen veiligheid bitjes zullen dragen.”

KNVB ziet geen reden om beleid te veranderen

De voetbalbond deelt dezelfde mening als Bergström. Het dragen van een bitje moet niet een verplichting worden tijdens de wedstrijd. ,,Een bitje kan inderdaad bescherming tegen gebitsletsel bieden, maar het is over het algemeen oncomfortabel”, aldus de KNVB.

,,Bovendien is het risico op gebitsletsel in het voetbal niet van dien aard dat we er actie op willen ondernemen. Wij zijn geen ‘collisionsport’ zoals ijshockey, wij zijn een contactsport. Gebitsletsel kan je bij wijze van spreken ook op het schoolplein oplopen.” De KNVB heeft er daarom geen problemen mee als spelers een bitje willen dragen, maar een verplichting is een brug te ver. De bond besteedt er verder geen aandacht aan.

