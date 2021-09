Voetballende Brunswijk (60) deelde geld uit in kleedkamer tegenstander: ‘Heb dankbaarheid getoond’

Video Vijf iconische voet­balsongs die je beluisterd moet hebben

3 juni In de weken voorafgaand aan elk EK of WK verschijnen er talloze toernooi-songs. In elk deelnemend land is er wel een band te vinden die een pakkende tekst schrijft over het aankomend succes van zijn of haar land. Een groot deel van deze liedjes is weinig verheffend, maar af en toe is er ineens een liedje dat blijft hangen en een grote hit wordt. Dit zijn vijf iconische voetbalsongs uit het verleden die je geluisterd moet hebben.