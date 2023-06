Voetballers op vakantie: Calvin Bassey vermaakt zich met Lil’ Kleine, Xavi Simons zoekt de zon op

‘Zwalkend’ Twitterbe­leid zorgt voor kritiek bij Sergio Ramos: ‘Focus op het elimineren van haat’

Een belangrijk medium om te communiceren voor sporters naar buiten toe is Twitter. Met het welbekende blauwe vinkje weten fans dat ze hun favoriete atleet volgen en niet een verdwaald fanaccount of de nepversie van hun lievelingsspeler. Maar dat blauwe vinkje verdween door een nieuwe beleidsbeslissing van Elon Musk. Een keuze die volgens Sergio Ramos onnavolgbaar is.