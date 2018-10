Volleybalsetje Buijs en Da Silva morgen tegen elkaar bij WK

SportbytesIn de rubriek Sportbytes houden we in de gaten wat bekende sporters meemaken én delen op sociale media. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Buijs en Da Silva tégen elkaar

Het wordt morgenochtend in Japan een speciale dag voor Anne Buijs en Ana Carolina da Silva. De twee volleybalsters, die samenspelen in Turkije bij Bursa, spelen op het WK tégen elkaar tijdens Nederland-Brazilië. Da Silva, die Buijs leerde kennen in 2016 bij de Braziliaanse kampioen Sesc, vroeg Buijs afgelopen zomer op Ibiza ten huwelijk.

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door null (@carolana15_worldwidefanbase) op 9 Sep 2018 om 11:50 PDT

Weghorst: muziek op oren, dochter op borst

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door null (@) op 8 Oct 2018 om 12:20 PDT

Hamilton wil meer respect voor Vettel

De oude én nieuwe wereldkampioen Lewis Hamilton neemt het op Instagram op voor zijn concurrent Sebastian Vettel. Volgens de Britse Mercedes-coureur wordt de Duitser van Ferrari te hard aangepakt door de media. Hamilton wil meer respect voor Vettel, zo post hij op Instagram. ,,Het is gewoon niet voor te stellen hoe zwaar het is wat we doen en dat geldt voor iedere topatleet.''

Volledig scherm © Instagram Lewis Hamilton

Mladenovic is klaar voor het diner

Kristina Mladenovic speelt deze week in het Oostenrijkse Linz, waar ook Kiki Bertens in actie komt. Gisteren postte ze een foto voorafgaand voor het welkomstdiner.

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door null (@kristinamladenovic93) op 8 Oct 2018 om 11:21 PDT

Waaghaals Dekker springt uit vliegtuig

Thomas Dekker is zo te zien niet naar het paradijselijke eiland Bora Bora in de Stille Oceaan gegaan om alleen maar van de zon te genieten.

Mbappé mag de bal houden

Na een hattrick mag je de wedstrijdbal houden, zo is de traditie in het voetbal. En natuurlijk mocht Kylian Mbappé de bal houden, want de PSG-ster scoorde liefst vier keer tegen Lyon.

⚽️⚽️⚽️⚽️ @PSG 2.2m Likes, 11.1k Comments - Kylian Mbappé (@k.mbappe) on Instagram: "⚽️⚽️⚽️⚽️ @PSG"

Zoon of dochter voor Griezmann?

Antoine Griezmann kwam er gisteren op mooie wijze achter of zijn vrouw zwanger was van een zoon of een dochter. De aanvaller van Atlético Madrid moest op een doelwit schieten, waarna de ballonnen tevoorschijn kwamen.

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door null (@antogriezmann) op 6 Oct 2018 om 9:23 PDT

Iniesta tussen de Minions

De Spaanse voetbalheld Andrés Iniesta had vanmiddag vrij bij de Japanse Vissel Kobe. Alle tijd dus om het Minion Park te bezoeken.

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door null (@andresiniesta8) op 8 Oct 2018 om 3:49 PDT

Rooney wint van Schweinsteiger

Wayne Rooney won gisteren met zijn MLS-club DC United van het Chicago Fire van oud-ploeggenoot Bastian Schweinsteiger. Rooney maakte beide goals in de zege van 2-1.

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door null (@waynerooney) op 8 Oct 2018 om 3:37 PDT

Inocente kan weer lachen

Ken je hem nog? Guto Inocente ging een dag of negen geleden in de Johan Cruijff Arena net niet knock-out tegen Rico Verhoeven, maar de Braziliaan poseerde vandaag weer lachend met zijn familie.

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door null (@gutoinocente) op 7 Oct 2018 om 17:56 PDT

Frietjes doen lekke banden De Maar vergeten

Wielrenner Marc de Maar, tijdens de Vuelta en het WK wielrennen onze analyticus, had twee lekke banden bij de Bart Brentjens-challenge. Die was hij met deze zakken friet snel vergeten.

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door null (@marcdemaar) op 8 Oct 2018 om 2:07 PDT

Volledig scherm Ana Carolina da Silva (links) en Anne Buijs. © Instagram Ana Carolina da Silva