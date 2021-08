Voormalig UFC-kampioen Khabib Nurmagomedov wordt profvoetballer

Een opmerkelijke switch. Eentje waar hij al even op zat te wachten. In oktober vorig jaar deed Nurmagomedov de belofte aan zijn moeder niet meer te vechten, nadat zijn vader en coach Abdulmanap overleed aan de gevolgen van het coronavirus.

Snel na zijn ‘pensioen’ focuste Nurmagomedov zich op het profvoetbal. ,,Ik bereid me voor op mijn voetbaldebuut. Ik ben transfervrij en klaar om aanbiedingen te accepteren.” Die carrièremove is nu een feit, want hij tekende een contract bij de Russische derdeklasser FC Legion Dynamo. De club staat na drie speeldagen derde in de stand. Voor welke positie Nurmagomedov is aangetrokken, is vooralsnog onduidelijk.