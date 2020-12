Vormer & co moeten oppassen voor ‘knuffelstraffen’: tot €10.000 boete

Voetballers in de Belgische profcompetitie die te innig een doelpunt vieren, zullen voortaan gestraft worden. Niet met een gele kaart, wel met een boete: maximaal 10.000 euro voor de 1A-clubs, 750 euro per betrokken speler. Een Match Delegate - een extra official - houdt dit in de gaten, ook aanvullende beelden worden meegewogen.

Champagne in de kleedkamer. Elkaar net niet doodknuffelen na een doelpunt. Opstootjes op en naast het veld en de manier waarop spelers elkaar begroeten tijdens een wissel. In deze barre tijden was de kritiek op de voetballers - zelfs van de Belgische premier Alexander De Croo - snoeihard. Anderlecht-directeur Karel Van Eetvelt was de eerste die aangaf dat het anders moest. De andere clubs in de Raad van Bestuur van de Pro League volgden hem daarin.

Navraag leert dat er géén gele kaarten zullen gegeven worden, wanneer spelers een goal te innig vieren. Wat de knuffelaars wel kunnen verwachten, is een financiële sanctie. Het gaat om een maximale boete van 10.000 euro voor de 1A-club, 5.000 euro voor de 1B-clubs (tweede niveau), en 750 euro per betrokken speler bij inbreuken tegen de coronamaatregelen, zowel op het veld als in de kleedkamer. De vergoedingen zullen door de Pro League integraal worden doorgestort aan Tele-Onthaal, een organisatie die een luisterend oor biedt aan mensen die het moeilijk hebben tijdens de coronacrisis. De maatregel gaat meteen in werking.

Het is aan de Match Delegate, die normaliter het gedrag van de supporters en de wedstrijdorganisatie beoordeelt, om toezicht op te houden. Op basis van zijn verslag van de wedstrijd, in combinatie met aanvullende beelden, neemt het management van de Pro League een beslissing over de boetes. ,,Die Match Delegate is een extra official die bij wedstrijden in 1A en 1B aanwezig is, en die randzaken op en rond het veld mee bekijkt. Een soort van extra paar ogen voor de scheidsrechters”, aldus Stijn Van Bever, woordvoerder van de Pro League.

De Pro League zal bij de clubs zeer sterk aandringen om de spelers daarbovenop verplicht in te schakelen in de sociale activiteiten van de club.

Volledig scherm © BELGA