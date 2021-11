‘Vrouw van Abidal wil scheiden na nieuws over simkaart van mishandelde Hamraoui’

Hamraoui zat op donderdag 4 november na afloop van een feestje in een auto met Aminata Diallo, een ploeggenote van haar bij Paris Saint-Germain en ook mede-international in de nationale ploeg van Frankrijk. Twee gemaskerde mannen hielden de auto aan en molesteerden Hamraoui vervolgens. Ze werd onder meer geslagen met een metalen staaf. ,,Hij trok een ijzeren staaf vanonder zijn trui of vanuit zijn broek en begon op mij te slaan. Hij probeerde duidelijk mijn benen te raken, terwijl ik me probeerde te verdedigen met mijn handen. Het leek voor mij minuten lang te duren, maar Aminata vertelde me achteraf dat het snel voorbij was", valt te lezen in de verklaring van Hamraoui.