Wat een blunder bij NEC: deze eigen goal gaat de wereld over

VideoJe hebt eigen doelpunten en je hebt knullige eigen doelpunten. Dat de treffer van NEC-verdediger Kevin Bukusu tot de laatste categorie behoort is wel duidelijk. De Duitser vergat vanmiddag tijdens het Keuken Kampioen Divisie-duel met FC Den Bosch even de gouden regel: een terugspeelbal moet altijd náást het doel... Het betekende de 2-1 voor de thuisploeg. Het duel is nu nog bezig.