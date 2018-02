Wedstrijd in Brazilië gestaakt na negen rode kaarten

De wedstrijd ging daarna 'gewoon' weer verder, maar echt rustig werd het niet meer in het Estádio Manoel Barradas in Salvador. Een kwartier later kreeg Bahia nog een rode kaart. Daarmee stonden er nog maar zes spelers op het veld van de uitploeg, waarna de scheidsrechter de wedstrijd automatisch moest staken. Er was trouwens ook nog een wisselspeler die rood kreeg voor zijn aandeel in de knokpartij na de 1-1, waarmee het totaal aantal rode kaarten op negen kwam. Het zal in de catacomben waarschijnlijk nog lang gezellig zijn gebleven..