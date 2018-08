Wenger op uitnodiging van president Weah in Liberia

Wenger kreeg die uitnodiging eerder al in januari, bij de inauguratie van Weah als president van het land waarvoor hij 22 keer scoorde in 60 interlands. Toen was Wenger echter nog gebonden aan zijn werkzaamheden als coach van Arsenal, maar na 22 jaar nam de inmiddels 68-jarige Fransman afscheid van de club uit Londen. Nu ging Wenger wil in op het verzoek van Weah.

Gisteren was Wenger al te gast bij een vriendschappelijke wedstrijd in de Liberiaanse hoofdstad Monrovia, waar supportersteams van Arsenal en Manchester United het tegen elkaar opnamen. Wenger krijgt vandaag van Weah de titel ‘Knight Grand Commander of the Humane Order of African Redemption’ en vrijdag nog de 'Liberia’s Order of Distinction'.