Wesley Sneijder laat Ajax-supporters weten dat hij zich niets aantrekt van hun gezeur en gewoon Amsterdam bezoekt

(Zater)dagje zappen langs de topcompeti­ties, eindelijk kan het weer!

14 juni Voor het eerst in maanden wordt er weer in meerdere topcompetities tegelijk gevoetbald. Verslaggever Maarten Wijffels zapte een zaterdag langs de Bundesliga, La Liga en de Italiaanse bekercompetitie. Wat kwam er zoal voorbij? En welke verschillen vallen op in ‘post-coronatijd’?