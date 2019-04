Winst Woods levert gokker ruim één miljoen euro op

Zürich beëindigt samenwer­king met Malouda, alleen Fransman weet van niets

11 april Florent Malouda is heel even spitsentrainer geweest bij FC Zürich. De Fransman ondertekende zijn contract op 19 februari en trad op 1 maart in dienst. Vandaag laat de Zwitserse club weten dat de samenwerking ‘na onderling overleg’ beëindigd is. Malouda zegt alleen van niets te weten.