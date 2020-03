Zo komen Messi, Mertens, Schippers en De Ligt de coronacrisis door

Dries Mertens

Dries Mertens heeft een goed plan om bezig te blijven. Met een flinke fles wijn doet hij oefeningen op zijn dakterras, waar hij een prachtig uitzicht heeft over de Middellandse Zee. Het zonnetje lijkt in Napels ook goed te schijnen.

My greatest advice in life: "a little bit of wine is the solution to a lot of problems" #quarantainelife

Lionel Messi

Lionel Messi kan voorlopig ook niet schitteren op het veld. De Argentijnse sterspeler van FC Barcelona heeft een duidelijke boodschap voor zijn 145 miljoen volgers op Instagram. ,,Het zijn lastige dagen voor iedereen. We maken ons zorgen over wat er gebeurt. Ik wil iedereen veel sterkte wensen. Gezondheid moet altijd voorop staan. Het is een uitzonderlijk moment en iedereen moet de instructies van zowel gezondheidsorganisaties als overheidsinstanties volgen. Alleen op deze manier kunnen we het coronavirus effectief bestrijden. Dit is het moment om verantwoordelijk te zijn en thuis te blijven, het is ook een perfect moment om van de tijd te genieten met elkaar die je niet altijd hebt. Een knuffel en hopelijk kunnen we deze situatie zo snel mogelijk omdraaien.”

Son días complicados para todo el mundo. Vivimos preocupados por lo que está ocurriendo y queremos ayudar poniéndonos en el lugar de aquellos que peor lo están pasando, o bien porque les afectó directamente a ellos o sus familiares y amigos, o porque están trabajando en primera línea para combatirlo en hospitales y centros de salud. Quiero enviarles mucha fuerza a todos ellos. La salud debe ser siempre lo primero. Es un momento excepcional y hay que seguir las indicaciones tanto de las organizaciones sanitarias como de las autoridades públicas. Sólo así podremos combatirlo de manera efectiva. Es el momento de ser responsable y quedarse en casa, además es perfecto para disfrutar ese tiempo con los tuyos que no siempre se puede tener. Un abrazo y ojalá consigamos darle vuelta a esta situación cuanto antes. #QuedateEnCasa #StayAtHome

Christian Vieri

Voormalig topspits Christian Vieri (46) doet in Italië zijn dagelijkse boodschappen, uiteraard met handschoenen aan en een mondkapje op.

😷😷😷maschera e guanti per fare la spesa

Nika Daalderop

De Amsterdamse volleybalster Nika Daalderop (21) komt in clubverband uit voor Il Bisonte Firenze, maar in Italië ligt het leven al dagen stil. ,,Terugkijkend op de goede dagen toen corona nog gewoon een drankje was”, schrijft de international van Oranje bij deze zomerse foto.

Looking back at the good days when Corona was only a drink 👀

Dafne Schippers

Ook voor Dafne Schippers is het voorlopig geduldig afwachten wat er gaat gebeuren richting de Olympische Spelen. ,,Minder sociale contacten en minder familietijd in de weekenden in deze gekke en onvoorspelbare tijden. Nu spelen met Mexx. Blijf alsjeblieft veilig iedereen!” is de oproep van de Utrechtse topatlete.

Less social contacts and less family time in the weekends in these crazy and unpredictable times 😔 Playing around with Mexx now 🐶 Please stay safe everyone! 🍀💪🏻

#StayHomeChallenge

Vanwege het coronavirus zitten veel sporters werkeloos thuis. Het vooral op Instagram razendpopulaire (voetbal)account 433 bedacht daarom de zogenaamde #StayAtHomeChallenge. Die verovert momenteel internet. Sporters gaan massaal de uitdaging aan. Zo hield Matthijs de Ligt, na uiteraard eerst zijn handen te hebben gewassen, een rol wc-papier hoog.

Kylian Mbappé

Kylian Mbappé speelde woensdagavond nog met Paris Saint-Germain tegen Borussia Dortmund, maar twee dagen later ziet de wereld er ook voor de Franse superster heel anders uit. Het is voorlopig binnenblijven en afwachten, met een mondkapje af.

🦠👊🏽👀... #CoronaOut

Royston Drenthe

Royston Drenthe draagt zijn mondkapje ook in de gym, waar hij al maanden bijna dagelijks te vinden is naast zijn trainingen en wedstrijden bij Kozakken Boys. Het coronavirus lijkt de 32-jarige linkspoot uit Rotterdam niet te stoppen in zijn missie om topfit te blijven.

Kijk maar wat je doet !

Alejandro Papu Gómez

Alejandro Darío ‘Papu’ Gómez won dinsdagavond nog met 3-4 in Mestalla, maar de Argentijnse aanvoerder en spelmaker van Atalanta Bergamo zit sindsdien thuis met zijn vrouw, drie kinderen en hond. Vandaag nemen Alejandro en zijn vrouw Linda de tijd voor een boek. Veel meer zit er voorlopig niet op in Bergamo, waar gisteren liefst 61 coronadoden vielen te betreuren.

📖❤️ @papugomez_official #iostoacasa

Peter Hyballa

Peter Hyballa is niet iemand die snel bij de pakken neer gaat zitten. De Duitse trainer van NAC Breda wil de komende weken hard aan de slag met zijn spelers op het trainingsveld. Altijd doorgaan NAC’ers. Always together with players and coaching staf. We come back! Greetings from bootcamp Zundert. Beterschap aan alle zieke mensen - kut corona", is de heldere boodschap van Hyballa.

Georginio Wijnaldum

Tja, het seizoen voor Liverpool wordt op deze manier wel heel somber in een paar weken. Voor Georginio Wijnaldum zit er ook niets anders op dan geduldig afwachten en hopen dat die eerste landstitel sinds 1990 snel veiliggesteld kan worden.

Current mood... some things are bigger than football. Take good care of yourselves and your loved ones 🙏🏾

Andrés Iniesta

Andrés Iniesta voetbalt tegenwoordig in Japan, waar de competitie ook voor onbepaalde tijd stilligt. De 35-jarige middenvelder uit Fuentealbilla vermaakt zich in zijn woning in Kobe met zijn vrouw en vier jonge kinderen. “Huiswerk. Teamwork,” schrijft Iniesta.

En casita de tareas. Trabajo en equipo!! #Ravapas💫

Saúl Ñíguez

Saúl Ñíguez Esclápez, middenvelder van Atlético Madrid, weet wel hoe hij de komende tijd gaat doorbrengen: op de PlayStation. ,,Laten we voorzichtig en verantwoordelijk zijn. Laten we ons steentje bijdragen om in dit proces samen te werken en te zorgen dat het niet verder gaat. Blijf thuis.”

Seamos prudentes y responsables. Pongamos nuestro granito de arena para colaborar en este proceso y que no vaya a más. #QuedateEnCasa 🏠 Y no olvidarnos de agradecer a sanidad por su gran labor y esfuerzo. #QuedateEnCasa 🏠

Kirsten Knip

Nederlands international Kirsten Knip (27) uit Enkhuizen volleybalt tegenwoordig bij CSM Volei Alba Blaj, maar ook de Roemeense volleybalcompetitie ligt voorlopig stil tot en met 31 maart.

Also here in Romania we're not playing any games until at least the 31st of March. ❌ #corona

Jutta Leerdam

Voor de schaatsers en schaatsters zat het seizoen er net op. Jutta Leerdam had haar vakantie dan ook al geboekt en vertrok gisteren. “Op naar de zon. Ciaooooo,” schreef de 21-jarige wereldkampioene uit 's-Gravenzande gisteren bij deze foto voor de vertrekhal van Schiphol.

Off to the sun. 🛫☀️ Ciaooooo!

Kiki Bertens

Kiki Bertens zou eerst in Indian Wells afwachten of het toernooi in Miami nog zou doorgaan, maar heeft gisteren toch besloten om terug te keren naar Nederland. ,,Laten we hopen op betere tijden en goede gezondheid", schrijft de 28-jarige tennisster.

Leaving 🇺🇸Let's hope for better times and good health #coronavirus

Elise Mertens

Ook de Belgische tennisster Elise Mertens is huiswaarts gekeerd. ,,Accepteer de dingen die je niet kunt veranderen.”

Be safe everyone ✌️ Accept the things that you can't change.

Zinédine Zidane

Ook voor Real Madrid staan er voorlopig geen wedstrijden op het programma, niet in La Liga en ook niet in de Champions League tegen Manchester City. Het geeft Zinédine Zidane de kans om een wandeling te maken met zijn hondje Apollo.

Ballade avec Apollo😃

Lize Kop

Lize Kop deed afgelopen week nog met Oranje mee aan het Tournoi de France, maar met haar club Ajax zal ze voorlopig geen wedstrijden spelen. “Deze kunnen voorlopig wel even de kast in, tot en met 31 maart geen wedstrijden", schrijft de 21-jarige keepster.

Deze kunnen wel even de kast in... t/m 31 maart geen wedstrijden ☹️ #corona

Xan de Waard

Ook de hockeycompetitie ligt tot eind maart stil, tot groot verdriet van de talentvolle internationals Xan de Waard en Ginella Zerbo van hockeyclub SCHC uit Bilthoven.

Watching the news like, everything is cancelled. ❌ #coronavirus 🦠

