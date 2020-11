Zo toverde DJ Jan Vertonghen de spelersbus van de Rode Duivels om in een ‘partybus’

video/update Oud-sprin­ter Usain Bolt test positief op corona na verjaar­dags­feest­je

25 augustus Atletiekheld Usain Bolt heeft positief getest op het nieuwe coronavirus. Dat bevestigt het Jamaicaanse ministerie van Volksgezondheid. Bolt was al in thuisisolatie gegaan nadat hij een groot verjaardagsfeest had gegeven, zonder mondkapjes of -maskers.