Zo vieren Ramos, Ronaldo, Messi, Salah en Van de Beek kerst

Video Zo toverde DJ Jan Vertonghen de spelersbus van de Rode Duivels om in een ‘partybus’

19 november Een eerste plaats in de groep en kwalificatie voor de Final Four van de Nations League, dat moet gevierd worden. In coronatijden geen hossende meute in een zaaltje, dus dan maar een klein feestje in de spelersbus, moet Jan Vertonghen gedacht hebben.